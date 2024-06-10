深澤辰哉　目黒蓮　滝沢歌舞伎　アクスタ　公式写真

目黒蓮と深澤辰哉の滝沢歌舞伎のアクスタと公式写真のまとめ売りです。アクスタは両方とも新品未開封となっていますが、初期傷等気になる方はご購入をお控えください。できるだけセットで売り切りたいため、バラ売りの場合は割高となっております。その他気になることがありましたらお気軽にコメントお願い致します。即購入◯SnowMan



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