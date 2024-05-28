SB5X サイレントブラス

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商品詳細
SB5XサイレントブラスYAMAHA定価：¥25000#YAMAHA#SB5Xサイレントブラス種類···トロンボーンアクセサリー・パーツ···ミュート昨年の4月に購入しましたが、使用していないので出品します。パーツ、説明書関連全て揃っています。自宅保管でしたので神経質な方はご遠慮下さい。ご不明な点がありましたらコメントお願いします。
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