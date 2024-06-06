少年隊　東山紀之さん特集　FC会報23冊

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#少年隊FC会報 23冊No.22.30.55.62.70.73.76.83.87.93.107.109.116.118.123.135.129.142.147.150.154.157.1601988年〜2014年#少年隊#錦織一清#植草克秀#東山紀之#FC会報#会報☆目立った汚れはありませんが、1,2冊ほど経年劣化した汚れがありますので、神経質な方、完璧を求める方はご遠慮願います。。中古品ということをご理解のうえでの購入をお願いいたします。配送中に起きた破損、紛失等の郵便事故にはこちらでは対応致しかねます。