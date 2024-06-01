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早い者勝ち　送料無料　MEDELI 電子ドラム DD402KⅡ
商品番号 K19638754636
商品名

早い者勝ち　送料無料　MEDELI 電子ドラム DD402KⅡ
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 6,846 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メデリのデジタルドラムDD402[KⅡ]になります。動作良好です。アンプに接続し全パッド、ペダルの音出し確認致しました。多少の使用感ありますがアルコール洗浄済みです。送料無料です。セット内容本体、ペダル2個、接続ケーブル、電源ケーブル、ご検討よろしくお願いいたします。
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