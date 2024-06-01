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- 早い者勝ち 送料無料 MEDELI 電子ドラム DD402KⅡ
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商品詳細
メデリのデジタルドラムDD402[KⅡ]になります。動作良好です。アンプに接続し全パッド、ペダルの音出し確認致しました。多少の使用感ありますがアルコール洗浄済みです。送料無料です。セット内容本体、ペダル2個、接続ケーブル、電源ケーブル、ご検討よろしくお願いいたします。
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