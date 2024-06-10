守屋多々志　おぼろ　絵画　色紙

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商品詳細
大垣市守屋多々志おぼろ絵画色紙昭和63年10月購入地元の作家さんです大垣城 桜詳しいことはわかりません外装紙にはシミあり本体はキレイです自宅保管ご理解いただける方でおねがいします。プロフィール一読ください#守屋多々志#大垣市#守屋多々志美術館#色紙#絵画#大垣城#桜###
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