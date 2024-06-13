✭週末限定セール✭中国書画墨【高級古墨】油煙101 書道　唐墨　希少　上海墨　④

ご覧頂きありがとうございます!こちらは中国書画墨 油煙一〇一です高級古墨ナンバーが入ってます！祖母が書道をやっておりその時に集めていた物になります古い物です！私自身は専門的知識はありません。写真での判断が出来る方のみのご購入でお願い致します。＊他にも出品してますまとめてご購入したい方はコメント頂ければ対応させて頂きます！#墨#鉄齋翁書画宝墨#中国墨#中国書画墨#固形墨#古墨#唐墨#古雅墨#大和雅墨#墨運堂#習字#磨墨液#和墨#唐墨#書道#油煙#油煙墨#松#黒#最高級#箱入り#純墨#純



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