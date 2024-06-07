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【未使用】赤間硯 赤間紫金硯 伝統工芸士 昭竜山作
商品番号 Q81917623500
商品名

【未使用】赤間硯 赤間紫金硯 伝統工芸士 昭竜山作
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 6,670 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます(^^)昭竜山作の赤間紫金石硯です。赤間紫金硯　赤間硯伝統工芸士昭竜山作石模様が豊富な美しい硯です。緑の石模様がバランスよく赤色の地色に溶け込んでおり、石の表面が大変滑らかで、深みのある墨池と広めの墨堂で、墨下り、良い墨が擦れると思います。赤間石には５種類の石があり、こちらは山口県厚狭地区で採れた赤間紫金石です。紫と緑の石紋が交錯する珍しい石です。赤間紫金石は既に採石出来ないので、今後作られる事はない希少な硯です。使ってみたかった方いかがでしょうか？サイズ縦約12.5cm程度横約9cm程度厚み約2cm程度重さ425ｇ程度硯自体未使用美品ですが、外箱に痛みがあります。長期保管品ですのでご理解頂ける方の購入をお願いしますm(__)m書道・習字用品···硯書道・習字用品...硯
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