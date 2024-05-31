バイオレットex ミライドンexSAR

種類···ポケモンカード(ポケカ)自引きし、開封後すぐにスリーブに入れて保管しています。状態は美品ですが、初期キズ等あるかもしれないので、写真をよくご確認の上購入をお願い致します。折れ濡れ対策をして、らくらくメルカリ便にて発送させて頂きます。



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