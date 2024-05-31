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バイオレットex ミライドンexSAR
商品番号 E45524169319
商品名

バイオレットex ミライドンexSAR
ブランド名 Evital
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)自引きし、開封後すぐにスリーブに入れて保管しています。状態は美品ですが、初期キズ等あるかもしれないので、写真をよくご確認の上購入をお願い致します。折れ濡れ対策をして、らくらくメルカリ便にて発送させて頂きます。
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