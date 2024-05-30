サンダーex sar

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ポケモンカード151、サンダーexのSARです。開封してすぐにスリーブに入れたのでめだった傷等はないとは思いますが、神経質な方はご遠慮ください。即購入可、値下げ不可です。発送に時間がかかる場合があります。何かあれば遠慮なくコメントお願いします。