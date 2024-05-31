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TUBE 30th記念ユニホーム　XL
商品番号 E65701586776
商品名

TUBE 30th記念ユニホーム　XL
ブランド名 Evital
特別価格 税込 5,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TUBE30th記念ユニホーム　XL2015年の甲子園で1度着ました。クローゼットにしまって置いたままでしたので状態は悪くないと思います。大事にしてくださる方に譲りたいと思います。梱包上、軽く折りますのでご理解の程、ご検討下さい。#TUBE#TUBEriders#ファンクラブ#前田亘輝#春畑道哉#角野秀行#松本怜ニ種類···ユニフォーム野球チーム···その他
http://narcologia.ru/goods/message396327.html
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