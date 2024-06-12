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即購入OKです。壺屋焼 湯飲みのびやかな草の模様でいいものだと思います。＊状態ヒビや欠けなく、良い状態だと思います。＊サイズ高さ8.6cm直径8.5cm＊備考少々古いものかと思いますが、詳しいことはわかりません。＊発送方法メルカリ便プチプチや新聞紙などを使って壊れないよう心がけて梱包します。気になることがあったらお気軽にコメントください。--検索ワード--食器和食器工芸品壷屋焼湯呑茶碗金城次郎レトロ昭和ビンテージ