【黒塗螺鈿細工お盆】天然木本漆時代物骨董品蔵の中に保管されていました。かなり古い時代のお品です。高級な螺鈿細工が施されたお盆ですので、昔はお寺様や特別なお客様にお茶をお出しするときに使われたのではないかと推測されます。〈時代物の飾り盆〉としてお部屋にいかがでしょうか。【寸法】縦22.3cm横31.5cm縁の高さ2cm【状態】お盆の表面、縁、隅、裏面に小キズ、擦れ、欠け等の傷みがあります(写真5～10)なにぶん古い時代のものです。状態にご納得頂ける方、時代物・骨董品がお好きな方、ご理解がある方のご購入をお願い致します。細かなことが気になる方、完璧をお求めの方はご購入をお控え下さい。



黒塗 螺鈿細工 お盆 飾り盆 天然木 本漆 時代物 骨董品 - 漆芸



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