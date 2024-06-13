

【真作】★絵画★勝田哲 日本画 美人画★B4 【真作】★絵画★勝田哲 日本画 美人画★B4



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絵画の種類...日本画形式...額縁入り主題...人物・肖像主な画材...その他額寸法★約45×48作品寸法★約27×30・ガラス板が付属しています。・額に少しスレがあります。作品に少しシミがあります。・掲載画像と実物では、若干の色味の違いが生じる事がありますがご了承くださいませ。・絵画等を購入された後、壁に掛ける場合は紐や金具の強度をよくご確認頂いた上でお掛け下さい。また、定期的に強度が低下していないか確認する事をお勧め致します。【真作】真作であると保証できる作品。落札日から90日以内に公定鑑定機関より贋作と判断された場合、作品を返品頂いた上で、鑑定料と落札金額を返金させて頂きます。【模写】わずかでも真作ではないと疑いのある作品は全て模写と表記いたします。