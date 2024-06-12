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イーブイ\u0026カビゴン　gx プロモ　タッグボルト　ポケモンカード
商品番号 G46121416719
商品名

イーブイ\u0026カビゴン　gx プロモ　タッグボルト　ポケモンカード
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 2,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トラブル防止のため、状態については写真にてご確認お願いします。プレイ用でのご検討をお願いします。即購入OKです^_^・完美品を求める方、神経質な方につきましては、購入をご遠慮ください。・状態が気になる際は再度写真を追加しますので、そちらからご判断願います。折れ、濡れ対策して発送致します。⚠️値下げ不可となります。----検索用ポケモンカードぽけもんかーどポケモンポケカsrrrrrrsaデッキデッキパーツロストアビスポケモンGO白熱のアルカナイーブイヒーローズvmaxクライマックスフュージョンアーツvstarユニバースノーマルカードノーマルミラー汎用カードプロモpromoprtrpokekapokemonpikachuぴかちゅうエクストラエクストラバトル151リザードンミュウ25thりーりえリーリエアセロラまとめ売り#nickのポケモンカード
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