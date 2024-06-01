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紙本　一行書　【　佛　】茶掛軸一幅　大僧正【順乗】不詳　軸先漆木　箱無　392
商品番号 X33854475803
商品名

紙本　一行書　【　佛　】茶掛軸一幅　大僧正【順乗】不詳　軸先漆木　箱無　392
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 13,772 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書道・習字用品···墨　　　　　　　　　紙本一行書　【　佛　】書の形式···掛け軸・掛軸　　　　　　　茶掛軸一幅　　大僧正順乗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　軸先漆木　　　箱無　　　　紙本茶掛軸一幅　　一行書　　佛　　大僧正の書　　順乗記載　　　　大僧正で調べましたが不詳　　　なかなかいい書です　　状態　　表具　　　概ね良好です　　　　　　紙本　　　シミ有り　　経年のため　　サイズ　　　　　　　表具　　　187cmX42cm本紙　　　126.5cmX32cm箱無　　　ゆうパック60サイズ
http://narcologia.ru/goods/forthcoming602992.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture530341.html
http://narcologia.ru/goods/response663842.html
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