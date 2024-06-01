アルトSAX用メタルマウスピース Yanagisawa

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商品詳細
種類...アルトサックス用メタルマウスピース#8オープニング2.25mm銀メッキリガチャー、キャップ付き試奏程度の使用で新品同様です。リードはラ・ボーズのS又はMS、或いはセレクトジャスのやわらか目が合ったとおもいます。けっこう音量がでます。新品価格は33,800円です。以下yanagisawaHPより引用《商品説明》老舗サックス専門メーカー『ヤナギサワ』が生み出す高品質マウスピース。安定した品質と、優れた音質のために、熟練した職人の入念な手作業で一本一本ていねいに作られています。メタルらしいパワフルで、抜けの良いサウンドを持ちつつ、コントロールがしやすく、癖の少ないのが特徴です。その品質の高さと安定性から多くのアーティストが愛用しており、世界中で高い支持を受けています。メタルが初めての方にも鳴らしやすいため、メタルマウスピースの『初めての1本』としてもオススメです!アルトサックスマウスピース銀メッキ仕上げリガチャー・キャップ付きモデルティップオープニング(mm)フェイシング(mm)#51.72mm22.00mm#61.8522.00#72.0523.00#82.2523.00◎これです#92.4823.00種類...サックスアクセサリー・パーツ...マウスピース
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