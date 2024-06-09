煙管キセル　竹図　R0800

明治時代に作られたキセルです。吸い口と雁首が竹型になっていて笹が彫金されています。口元は金色になっており違う金属が使われています。#このほかのkottosyaキセルはこちらから◆サイズ長さ 全長20.5㎝総重量 30㌘◆キズ、状態アンティーク品ですので、多少のゆがみや擦れなどがございます。それも味わいと思って頂けると幸いです。#アンティーク#喫煙用具#骨董#煙草種類...その他



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