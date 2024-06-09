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煙管キセル　竹図　R0800
商品番号 E27062389788
商品名

煙管キセル　竹図　R0800
ブランド名 Evital
特別価格 税込 14,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

明治時代に作られたキセルです。吸い口と雁首が竹型になっていて笹が彫金されています。口元は金色になっており違う金属が使われています。#このほかのkottosyaキセルはこちらから◆サイズ長さ　全長20.5㎝総重量　30㌘◆キズ、状態アンティーク品ですので、多少のゆがみや擦れなどがございます。それも味わいと思って頂けると幸いです。#アンティーク#喫煙用具#骨董#煙草種類...その他
http://narcologia.ru/goods/Adder305775.html
http://narcologia.ru/goods/update206095.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture953141.html

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