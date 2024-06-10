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J-Michael トランペット　完動品　ケース、マウスピース付き
商品番号 O98154288328
商品名

J-Michael トランペット　完動品　ケース、マウスピース付き
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 2,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

J-Michael(ジェーマイケル)のトランペットです。クリアラッカー仕上げシリアルナンバー　B01026ケース、マウスピース付き試奏済み。問題なく演奏できました。ピストン、抜き差し管の動きも良好で、初心者の練習用などにピッタリだと思います。マウスピース(7C)も付属しますので、届いてすぐ演奏可能です。部分的に細かなキズ、サビ、ラッカー浮きなどありますが、全体的には綺麗な状態でまだまだ使用可能です。よろしくお願い致します。種類···トランペットレベル···初心者アクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···初心者
http://narcologia.ru/goods/freezer51098.html
http://narcologia.ru/goods/kindness696705.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit583886.html
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