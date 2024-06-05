雪花ラミィ　直筆サイン入りポストカード

雪花ラミィの活動一周年記念フルセット数量限定ver.に付属の雪花ラミィ直筆メッセージ入り箔押し複製サイン「リン☆ユウ先生描き下ろしポストカード」の出品になります。※ポストカードのみの発送となります。(記念グッズ付属致しません)人の手に渡ったものであることにご理解下さい。神経質な方のご購入は、ご遠慮ください。発送の際は、厚紙で補強し、防水処置をし発送致します。hololive ホロライブ ホロケット ホロクル ときのそら ロボ子さん AZKi 星街すいせい 白上フブキ 大神みお 猫又おかゆ 戌神ころね 星空メル アキ・ローゼンタール 赤井はあと 夏色まつり さくらみこ 湊あくあ 紫咲シオン 百鬼あやめ 癒月ちょこ 大空スバル 兎田ぺこら 潤羽るしあ 不知火フレア 白銀ノエル 宝鐘マリン 桐生ココ 天音かなた 角巻わため 姫森ルーナ 常闇トワ 雪花ラミィ 獅白ぼたん 桃鈴ねね 尾丸ポルカ ラプラス・ダークネス 鷹嶺ルイ 博衣こより 沙花叉クロヱ 風真いろは



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