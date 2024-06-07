ハマーズ　トロンボーン　スーパーライトケース

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商品詳細
バルドン楽器オリジナルのトロンボーン用セミハードケースです。ロータリー、アキシャル、ハグマン、入ります。トラディショナル、オープン、入ります。ワイド、ナロー、入ります。クリーニングロッド、ついてます。取手2か所、ついてます。小物入れ2ヶ所、ついてます。リュックタイプ、なります。重量2.25kg、めちゃくちゃ軽いです。目立つ汚れ、キズ、ありません。この機会にぜひ！種類···トロンボーンアクセサリー・パーツ···ケース
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