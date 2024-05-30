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セルマー　アルトサックスマウスピースS80C⭐︎
商品番号 E80402014794
商品名

セルマー　アルトサックスマウスピースS80C⭐︎
ブランド名 セルマー
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アルト用　S80C⭐︎在庫品を吹き比べて鳴りが良い物を購入しました。一度使用した限りで出番が無いため、吹いて下さる方にお譲りします。10/1¥1000値下げしました10/4¥1000値下げしました✳︎中古品にご理解ある方のみご購入ください種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···初心者
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