セルマー　アルトサックスマウスピースS80C⭐︎

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商品詳細
アルト用 S80C⭐︎在庫品を吹き比べて鳴りが良い物を購入しました。一度使用した限りで出番が無いため、吹いて下さる方にお譲りします。10/1¥1000値下げしました10/4¥1000値下げしました✳︎中古品にご理解ある方のみご購入ください種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···初心者
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セルマー アルトサックスマウスピースS80
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