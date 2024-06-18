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- 【茶道具】乾山風神 抹茶碗 R-0574
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商品詳細
【作者略歴】南口閑粋昭和33年生まれ初代宮川香雲、十六代永楽善五郎に師事◆サイズ口径φ11.0㎝高さ約8.5㎝\u2028◆キズ、状態目立ったキズ、汚れなどはございませんが、長期保管品につきその旨ご理解ください。共箱このほかにも茶道具を出品しています。#kotosyaの茶道具#kotosyaの季節を楽しむ茶道具おまとめ割引も対応しております。ぜひお気に入りのお品物をみつけてください。\u2028\u2028\u2028#茶道#薄茶\u2028#濃茶\u2028#表千家\u2028#裏千家#江戸千家\u2028#抹茶茶碗\u2028#アンティーク\u2028\u2028種類···茶道具
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茶道具】乾山風神 抹茶碗 R-0574 やすい asahi-f-law.net
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