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ヤマハ折りたたみ式譜面台　MS-250ALS
商品番号 U99028650881
商品名

ヤマハ折りたたみ式譜面台　MS-250ALS
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MS-250ALSYAMAHA折りたたみ式譜面台アルミ製軽量625グラムの超美品です。フレームをたたむ際につく小傷はあるかと思います。写真で状態を確認して購入してください。他にも同じもので同程度のものを出品しています。まとめて購入される方には送料分の値下げ可能です。今のところ2台8000円の予定です。コメントしてください。管理1同じ商品があるため番号で管理しています。#YAMAHA#MS_250ALS
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