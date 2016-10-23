AAA 與真司郎 サイン 伊藤千晃 TS 写真 チェキ FFF



2023年最新】伊藤千晃 チェキの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】伊藤千晃 チェキの人気アイテム - メルカリ



［期間限定値下げ］伊藤千晃・與真司郎 写真集 ［期間限定値下げ］伊藤千晃・與真司郎 写真集



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AAA與真司郎、伊藤千晃も含めた“7人”勢ぞろいのオフショット公開で ... AAA與真司郎、伊藤千晃も含めた“7人”勢ぞろいのオフショット公開で ...



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AAA、「すごくビビリなんです」メンバー同士で素顔を暴露 モデルプレス ... AAA、「すごくビビリなんです」メンバー同士で素顔を暴露 モデルプレス ...



AAA・伊藤千晃の卒業に浦田直也、與真司郎がそれぞれ思い出2ショットと ... AAA・伊藤千晃の卒業に浦田直也、與真司郎がそれぞれ思い出2ショットと ...



AAA・與真司郎、伊藤千晃と宇野実彩子から「“真司郎はやっぱり男だね ... AAA・與真司郎、伊藤千晃と宇野実彩子から「“真司郎はやっぱり男だね ...



AAA與真司郎、グループ卒業の伊藤千晃にメッセージ「僕たちは応援 ... AAA與真司郎、グループ卒業の伊藤千晃にメッセージ「僕たちは応援 ...



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AAAの貴重な物まとめ売りですずっと大切にしてきましたがヲタ卒したのでAAA大ファンな方の元にお譲りしたいです●與真司郎サイン2017.5.4に行われたTSで抽選で選ばれた方のみ與さんから直接手渡しで頂いた物です●AAA時代の伊藤千晃写真とチェキ2016.10.23TS2部チェキ1枚2017.1.29TS1部2部生写真2枚生写真はその会場全員頂ける物でチェキは抽選で選ばれた方のみ頂いた物です両方千晃ちゃんから直接手渡しで頂いた物です●FANFUNFAN企画物2018に行われたFFFの中での企画【会場に隠れた文字を探せ】ゲーム内でえーパンダが描かれた紙は会場全員に配られた物ですが文字が書かれた紙は開演前にスタッフさんから選ばれた方のみ持てる紙ですどんな文章が完成したかは忘れてしまいましたが私が持ってほしいと頼まれたのは『ン』でしたその際に記念にポストカードも頂いた物になります飾るわけでもなく暗闇で曲がらないように保管していたので全て色褪せもなく美品です別売りのAAAのDVDと一緒に購入してくださる方¥1000値引きします即購入OKAAA與真司郎伊藤千晃日高光啓末吉秀太宇野実彩子浦田直也西島隆弘