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真天地開闢集団　ジグザグ×サンリオキャラクターズ　全６種　コンプリート
商品番号 R71507953300
商品名

真天地開闢集団　ジグザグ×サンリオキャラクターズ　全６種　コンプリート
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 6,556 円
在庫状況 あり

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商品詳細

真天地開闢集団ジグザグ×サンリオキャラクターズぬいぐるみ【命　mikoto】【影丸】【龍矢】【バッドばつ丸】【モップ】【マイメロディ】全６種　コンプリート　6体まとめ売り写真の個体を発送します。ゆうパケットポストにて発送予定です。梱包の際、多少の圧縮をします。！！新品！！未使用！！※ゲームセンターで取得した景品（プライズ品）※素人保管初期不良等は対応できませんので直接メーカーさんに問い合わせ下さい。‼️プライズ品はクレーンゲーム等で取得する際アームによる傷やヘコミ、景品獲得前からの汚れがある場合があります。ご理解ください‼️
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