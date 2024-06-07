真天地開闢集団　ジグザグ×サンリオキャラクターズ　全６種　コンプリート

真天地開闢集団ジグザグ×サンリオキャラクターズぬいぐるみ【命 mikoto】【影丸】【龍矢】【バッドばつ丸】【モップ】【マイメロディ】全６種 コンプリート 6体まとめ売り写真の個体を発送します。ゆうパケットポストにて発送予定です。梱包の際、多少の圧縮をします。！！新品！！未使用！！※ゲームセンターで取得した景品（プライズ品）※素人保管初期不良等は対応できませんので直接メーカーさんに問い合わせ下さい。‼️プライズ品はクレーンゲーム等で取得する際アームによる傷やヘコミ、景品獲得前からの汚れがある場合があります。ご理解ください‼️



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