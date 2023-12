【非売品】のぼり　ONE OK ROCK ワンオク

Amazon|タオル ワンオク ロック One Ok Rock フェイスタオル 人気 ... Amazon|タオル ワンオク ロック One Ok Rock フェイスタオル 人気 ...



2015年ONEOKROCK×Tカードの際の販促用のぼりになります。未使用だったものを折り畳んだ状態で自宅保管しておりました。保管していた際に表面になっていた部分に擦ったような、白っぽい汚れ?があります。(写真3、4枚目)ずっと畳んでおりましたので折り目も強く残っております。【サイズ】タテ×ヨコ:182×64(cm)中古品ですので、ご理解いただける方宜しくお願い致します。