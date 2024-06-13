フシギバナ 25th PSA 10

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鑑定済みです。コレクションにいかがでしょうか。出品している鑑定済みカードは下記で検索できます。#とりにくPSA自身で鑑定に提出したワンオーナー品です。鑑定ケースに入った状態で発送します。OPP袋、スリーブ、ビニールの袋などはつきません。写真の状態で発送します。PSA10や9の評価でも 白かけ、点かけ、ホロ抜け、縦線、横線がある場合がございます。ケース外部・内部に確認出来る傷などに関してのクレームに関しては対応いたしかねます。ご了承の上お買い求めください。PSAの基準以上の品質を求められるかた、トラブル防止のため購入をご遠慮ください。出品者からみて状態はどうかと質問されるかたもいますが、人によって基準は違いますのでお答えできません。\u003cPSAの基準以上を求められるかたは購入をお控えください。\u003e