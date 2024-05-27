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JAS A300B JA8276
商品番号 F23828370140
商品名

JAS A300B JA8276
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 2,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メーカー:Hogan社製スケール:S=1/400レジ番号:JA8276状態：未展示モデル。外箱に経年劣化が見られますが　　　モデル自体は美品です。素材：ダイキャスト製スタンド：あり
http://narcologia.ru/goods/scissoring375796.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper378009.html
http://narcologia.ru/goods/message234727.html

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