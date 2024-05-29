ニコマク NikoMaku 電子ピアノ 携帯型 SWAN 61鍵盤

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Amazonで売られているニコマク61鍵盤です。中国製だと思うので相応だと思ってください、電源を入れるとわずかなノイズがあります、おそらくは品質、性質上の問題だと思います。スピーカー内蔵ですがこの薄いボディに入っている為音質は期待出来ません、しかし作りは割と頑丈だと思います、しっかりしている感じがあります。折りたたみより丈夫なのではないでしょうか。演奏は普通に楽しめます、鍵盤も見た目以上にはしっかりしています。本格的な演奏を目的の為には選ばないでください。内容本体サスティーンペダル充電ケーブル専用ソフトケースになります。＊説明書はありません詳しい仕様等はわかりかねます＊YouTubeに解説動画が少しあるので参考にしてみてください。プロフィールを見ていただき、中古品という事諸々ご理解いただける方のみでお願い致します。ソフトケースに入っているのでエアキャップに包んでお送りします。種類···電子ピアノ種類···キーボード・シンセサイザー種類···電子ピアノアクセサリー・パーツ···その他レベル···初心者