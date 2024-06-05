【 PRS 】MIRA MAPLETOP 24F

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PRSMIRAMAPLETOPDARKCHERRYWRADAROUNDBURSTバードインレイ 24Fネックに画像にありますような傷があります。付属品は画像にある専用ハードケースと保証書等です。2007年に発売されたPRSのMira、このモデルはその翌年に発売されたメイプルトップ仕様の高級感あふれる仕様です。今でこそS2,SEシリーズとしてコストパフォーマンスモデルのイメージが強いMiraですが、当時はCoreModelとして製作されていただけあってトップ材のフレイムメイプルも厚みがあり、マホガニー材の杢目も美しいです。フィニッシュカラーが上品な色合いです。S2,SEは22FですがCoreModelとして作られておりましたので、24Fです。こちらのモデルはトップのメイプルが2ピースではなく単板の珍しいモデルです。MIRAのCoreModelはS2,SEよりも探しにくくなっていると思いますので、状態の良い個体を手に入れては如何でしょうか？価格交渉、質問等はお気軽に…