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【 PRS 】MIRA MAPLETOP 24F
商品番号 V73624687752
商品名

【 PRS 】MIRA MAPLETOP 24F
ブランド名 ポールリードスミス
特別価格 税込 49,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PRSMIRAMAPLETOPDARKCHERRYWRADAROUNDBURSTバードインレイ　24Fネックに画像にありますような傷があります。付属品は画像にある専用ハードケースと保証書等です。2007年に発売されたPRSのMira、このモデルはその翌年に発売されたメイプルトップ仕様の高級感あふれる仕様です。今でこそS2,SEシリーズとしてコストパフォーマンスモデルのイメージが強いMiraですが、当時はCoreModelとして製作されていただけあってトップ材のフレイムメイプルも厚みがあり、マホガニー材の杢目も美しいです。フィニッシュカラーが上品な色合いです。S2,SEは22FですがCoreModelとして作られておりましたので、24Fです。こちらのモデルはトップのメイプルが2ピースではなく単板の珍しいモデルです。MIRAのCoreModelはS2,SEよりも探しにくくなっていると思いますので、状態の良い個体を手に入れては如何でしょうか？価格交渉、質問等はお気軽に…
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