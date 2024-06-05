水樹奈々　LIVEフィギュアコレクション

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商品詳細
パート12個 新品、未開封パート22個開封済み(画像2〜5)、2個未開封計6個セットになります。少し割高になりますが単品2200円も可です。＊開封テープ(丸テープ)は剥がれやすいですが未開封の2個以外は確実に未開封で中身を見るような行為は行っていませんのでご安心ください。＊新品の袋に入れて保管してますが配送する際は再度新品の袋に入れ替えて発送します。
http://narcologia.ru/goods/traverse650826.html
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