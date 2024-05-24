文化勲章・伊藤清永　石版リトグラフ「フランス人形」直筆サイン

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商品詳細
額サイズ 40.5×36㎝版画サイズ 17×12.5㎝裏から封がしてあります。額縁マーブル調でおしゃれです。数か所剥がれあります。メルカリ便＆ゆうパック いずれかで発送します。画像参照してご判断願います。
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