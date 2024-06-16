AVIATIONTAG A320 D-AIPB ルフトハンザ 白色 キーホルダー ...

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アビエーションタグ、ルフトハンザドイツ航空A320のキーホルダーが入荷されました。ルフトハンザドイツ航空で使用されていたA320の胴体から作ったキーホルダーになります。D-AIPBは、MSNが70であり、2020年にてMSN10,000を中東航空に納入しています。現在はMSNが11,137です。D-AIPBは、「ハイデルベルク」と名付けられました。■機体情報機体記号：D-AIPB保有：ルフトハンザドイツ航空機種：AirbusA320ceoFamily\u003eA320モデル：Airbus320-211製造番号：069期間：1989/10〜2019/05カラーWhiteサイズW3.5cm/H8.5cm素材ジュラルミン（航空機の機体一部）原産国ドイツJANコード:4580014054245■Aviationtagとはすべて1点物です。飛行機によって触覚・厚さ・傷・色が異なる場合がありますが、飛行機の長い歴史の証しであり栄光の日々の記録になります。小さな傷・薄片状の塗装などは正常なことであり、飛行機の機体から作られたヴィンテージ製品の魅力です。これらの癖は、製造過程での結果ではなく、使用した航空機材料の状態が反映されていると思っていただけると幸いです。お客様都合による返品、返金は受け付けておりません。ご了承ください。シリアル番号はランダムです。写真はイメージになります。値段交渉は致しかねます。