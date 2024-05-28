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マーシャル製ベースアンプMB15
商品番号 O46533704130
商品名

マーシャル製ベースアンプMB15
ブランド名 マーシャル
特別価格 税込 2,222 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自宅練習用に使用していました。使用機会が減ったため出品します。通電確認はしましたが弦を張ったベースが手元にないため音出しテストはできておりません。これまで問題なく使用できていましたが、中古品のため動作保証はできません。ノークレームノーリターンを厳守できる方のみ購入をお願いいたします。
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