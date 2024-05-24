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ポケカ ラバープレイマット カビゴンのあくび ポケモンカード
商品番号 E43356005522
商品名

ポケカ ラバープレイマット カビゴンのあくび ポケモンカード
ブランド名 Evital
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げしません、交渉全て即ブロック。プレイで使用していた物になります。大事に使用していたので目立つような傷などは無いように見えますが中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。裏面は使用に伴うスレなどがありますので画像で確認後に購入するようにお願いします。#カビゴン#あくび#プレイマット
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