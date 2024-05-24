NBA マクファーレン ブリスターサイン入 証明書 ジェイソン キッド ...

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商品詳細
マクファーレンNBAフィギュア サイン入 証明書つき かなり前にebayで購入しました。相場もわからないので徐々にさげていきます。プラスチックのパッケージに擦り傷、擦り傷、黄ばみがあります。 フロアボードサイン他に キッド、マーベリー、オドム、ペイトン、レッド あります。証明書もあります。
http://narcologia.ru/goods/rebellion716778.html
http://narcologia.ru/goods/navigate690530.html
http://narcologia.ru/goods/freezer774498.html
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