清瀬一光　蔦細道蒔絵平棗　鵬雲斎書付　内梨地　共箱　茶道具　裏千家　薄茶器

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サイズ：径・約8.3ｃｍ 高・約6ｃｍ 付属品：共箱、溜塗外箱（茶筅はつきません）発送 ：60サイズ段ボールの予定です。中古です。状態良好、無傷です。裏千家鵬雲斎大宗匠の御家元時書付の平棗です。お棗蓋裏に朱書き花押と箱蓋裏に御箱書きがあります。お棗の作は加賀蒔絵の清瀬一光さんです。段々の山の端が少し盛り上がって蒔絵されています。内梨地ですし、金がふんだんに使われた美しい蒔絵のお棗です。蒔絵の柄は蔦細道蒔絵です。御家元は山蔦と箱書きされています。蔦の細道とは、「宇津の山越え」とよばれた大昔の道だそうです。平安時代の『伊勢物語』にも出てくるそうで、調べたら面白そうなお話も出てきそうです。ちなみに松尾芭蕉の奥の細道とは関係なさそうですので、お間違いありませんように。私は間違えていました。(笑)蔦も種類によっては秋に紅葉する植物ですので、こちらのお棗は蔦の細道という題名通り、秋のひっそりとした山深い風景を表現した蒔絵になっています。発送は60サイズ段ボールを予定しています。どうぞよろしくお願いします。とめ3