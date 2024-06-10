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- 【出品期間8/23まで】K\u0026H マウスピース バートファンリールモデル
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商品詳細
キューンルホイヤーから出ているバートファンリールモデルのマウスピースです。内径25.25mmの細管用マウスピースです。（金メッキ）一度アルトトロンボーンの本番で使用したのみで、目立った傷もなく美品かと思います。※金メッキ仕上げ希望小売価格19,800円(税込)お値下げ希望ございましたら、コメントください。※箱無し種類···トロンボーンアクセサリー・パーツ···マウスピース
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