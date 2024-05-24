美品 人間国宝 徳田八十吉 碧明釉壷 花生 約26㎝ 人気の円盤口 T118 ...

ご覧いただき、ありがとうございます。最後まで説明文を読んでいただき、ご了承の上でご購入ください。【商品名】人間国宝徳田八十吉碧明釉壷花入26㎝ 人気の円盤口 T118存在感がある大きさ本物保証【付属品】共箱黄布陶歴付き【サイズ】高さ約：約26ｃｍ素人採寸の為、多少の誤差はあるかと思います。【状態】商品は非常に綺麗な状態ですが、箱には経年によるスレ、くすみや汚れ等はございます。商品の状態は確認済みですが、経年による極小スレ等の見落としがあるかもしれません。写真にてご確認下さい。神経質な方はご遠慮下さい。【作品紹介】本作品は、釉薬のグラデーションが四方に流れて絶妙な釉景となっており、また、柔らかな丸い形と人気の円盤型の口造りも釉景を最大限に活かし観賞品として映えるため、作者の作品のなかでも非常に人気の高い形です。是非、この機会にご愛蔵ください。【作家紹介】三代徳田八十吉1933年 石川県小松市に生まれる。1953年 初代、二代八十吉に師事。1971年 第十八回日本伝統工芸展初出品作「彩釉鉢」優秀賞、NHK会長賞受賞1986年 エジプト カイロにて個展1988年 三代八十吉を襲名。1993年 紫綬褒章授章。1997年「彩釉磁器」で重要無形文化財保持者（人間国宝）に認定。2000年 ローマ 日本文化会館にて個展開催2005年 イギリス 大英博物館ジャパンギャラリーにて個展開催2009年 逝去。万一、公的鑑定機関や所定鑑定人に本物と認められなかった場合は返品に応じます。（鑑定料やその他の諸経費については、ご購入者様の負担となります)数寄者等の見立ては、この限りではありません。【発送】発送方法は、安心してお取引出きるよう、らくらくメルカリ便を使用します。再利用の段ボールを使わせて頂きます。#九谷焼#徳田八十吉#徳田正彦#人間国宝#花器#つぼ#花瓶#碧明釉#花入#花生#円盤口以下は管理の為の記述です。自未120チカマスマ



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人間国宝 徳田八十吉(大壺) | une3.net



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