[未開封品] S.H.Figuarts アイアンマン マーク50



SHフィギュアーツ アベンジャーズ アイアンマン マーク50 (アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー) 約155mm PVC・ABS製 塗装済み可動フィギュア



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S.H.フィギュアーツアイアンマンマーク50ナノウェポンセット(アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー)(魂ウェブ商店限定)コレクション整理のため出品します。暗所保管ですが箱の歪み、傷、凹みが有る場合があります。御理解の上、ご購入下さいませ。非喫煙者でペットはいません。値下げの交渉は致しません。何か御質問が有れば承ります。宜しくお願い致します。#BANDAISPIRITS#『アイアンマン』シリーズマーベルコミック#アイアンマン#S_H_フィギュアーツアイアンマンマーク50ナノウェポンセット_アベンジャーズ_インフィニティ・ウォー__魂ウェブ商店限定_