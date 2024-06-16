錫製茶壷　古錫　茶道　時代

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縦9cm横7.5cm裏に刻印あり 點銅状態は写真でご確認下さい。箱なしクレームや返金には対応できませんのでご了承下さい。先代達が集めた骨董や私の趣味である釣り道具など出品しております。いずれも倉庫を開けていきたいという断捨離による出品です。