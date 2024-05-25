【mini】シリーズは、オンライン上のギャラリーにある作品（非売品）を、小さなキャンバスに描き直した作品です。「20【mini】」は、作品「20」を、F3キャンバスに描き直した作品です。・F3キャンバス・アクリル絵の具・2023年10月20【mini】は、アクリル絵の具で描かれた絵画です。バーの高級感のある雰囲気が魅力的で、お部屋のインテリアに一層の華やかさをプラスします。「20」という作品は、初心を忘れないという想いが込められています。そのため、シンプルなデザインとなっており、飽きが来ないデザインとなっています。F3キャンバスに描かれたこの絵画は、取り扱いやすく持ち運びもしやすいです。お好きな場所に飾って、日々の生活に彩りを与えましょう。この絵画は、あなたの心に感動や魅了を与え、幸せな気分にしてくれることでしょう。ぜひ、お手元にお迎えください。※絵画の色味は写真と実物で若干異なる場合がありますので、ご了承ください。



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