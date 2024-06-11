

RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプ RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプ



RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプ RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプ



RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプ RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプ



RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプ RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプ



RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプ RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプ



RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプ RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプ



RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプ RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプ



RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプ RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプ



RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプ RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプ



RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプ RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプ



RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプ RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプ



RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプ RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプ



RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプ RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプ



RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプ RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプ



RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプ RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプ

【値引き・取置き不可】【即購入OK】即日発送匿名配送安心の補償付きのメルカリ便にて、緩衝材で十分に保護して発送します。遠方でなければ基本翌日到着します。RMEQuadMicⅡ高品位4chマイクプリアンプGAINツマミ、48Vファンタム電源スイッチ、ローカットスイッチ、PHASEスイッチ×4chのシンプルな構成MadeinGermanyドイツ製参考価格99000円（サウンドハウス、RockoNLineeStore他）極美品使用時間数十時間程度動作正常感じ方に個人差はあると思いますが、これといって目立った傷はなくとても綺麗な状態かと思います。他にもいくつもマイクプリアンプを所有している為、ほとんど使用しませんでした。机上での使用のみ。持ち出し、喫煙やペット環境での使用なども一切ありません。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーRME社公式より、BabyfaceシリーズやFirefaceシリーズなどに外部単体マイクプリアンプとして使用することも推奨されているモデルです。RMEらしい、クリアーで精密で色付けや癖の少ないキャラクターのまま、サウンドをグレードアップし、ラインレベルまで増幅することができます。マイクプリ単体機なので、実際BabyfaceProFSなどと組み合わせても、RMEの音の方向性のまま、数ランク上の音になる印象でした。RME製品らしく、他製品と統一性のあるデザインで、シンプルで分かりやすいインターフェース。高品質なマイクプリアンプとしては非常にコンパクトなサイズかつ軽量で、電源も非常にコンパクトなので、持ち運びにも大変優れています。サウンドハウス、RockoNLineeStore、Amazonなどでも品切れ状態、中古市場でも滅多に出回りません。とても綺麗で動作も正常ですが、あくまでも人の手に渡った物であることをご了承の上ご購入ください。#Fireface#FirefaceUCX#FirefaceUFX#Babyface