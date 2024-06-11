  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプ
商品番号 N76245119573
商品名

RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプ
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 24,408 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

【値引き・取置き不可】【即購入OK】即日発送匿名配送安心の補償付きのメルカリ便にて、緩衝材で十分に保護して発送します。遠方でなければ基本翌日到着します。RMEQuadMicⅡ高品位4chマイクプリアンプGAINツマミ、48Vファンタム電源スイッチ、ローカットスイッチ、PHASEスイッチ×4chのシンプルな構成MadeinGermanyドイツ製参考価格99000円（サウンドハウス、RockoNLineeStore他）極美品使用時間数十時間程度動作正常感じ方に個人差はあると思いますが、これといって目立った傷はなくとても綺麗な状態かと思います。他にもいくつもマイクプリアンプを所有している為、ほとんど使用しませんでした。机上での使用のみ。持ち出し、喫煙やペット環境での使用なども一切ありません。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーRME社公式より、BabyfaceシリーズやFirefaceシリーズなどに外部単体マイクプリアンプとして使用することも推奨されているモデルです。RMEらしい、クリアーで精密で色付けや癖の少ないキャラクターのまま、サウンドをグレードアップし、ラインレベルまで増幅することができます。マイクプリ単体機なので、実際BabyfaceProFSなどと組み合わせても、RMEの音の方向性のまま、数ランク上の音になる印象でした。RME製品らしく、他製品と統一性のあるデザインで、シンプルで分かりやすいインターフェース。高品質なマイクプリアンプとしては非常にコンパクトなサイズかつ軽量で、電源も非常にコンパクトなので、持ち運びにも大変優れています。サウンドハウス、RockoNLineeStore、Amazonなどでも品切れ状態、中古市場でも滅多に出回りません。とても綺麗で動作も正常ですが、あくまでも人の手に渡った物であることをご了承の上ご購入ください。#Fireface#FirefaceUCX#FirefaceUFX#Babyface
http://narcologia.ru/goods/waveform973917.html
http://narcologia.ru/goods/pompous758323.html
http://narcologia.ru/goods/stage610997.html QuadMic II マイクプリアンプ
RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプQuadMic II マイクプリアンプ
RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプAmazon.co.jp: RME マイクプリアンプ (QUADMICII) : Musical Instruments
RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプQuadMic II
RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプRME QuadMic, 4 channel analog Microphone pre amp by RME
RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプAmazon.co.jp: RME マイクプリアンプ (QUADMICII) : Musical Instruments
RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプRME QuadMic II 4チャンネル モバイルマイクプリアンプ 海外最新 www ...
RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプ驚異的なコストパフォーマンスを実現したMADI対応AD/DAコンバーター ...
RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプRME ( アールエムイー ) QuadMic II マイクプリアンプ 送料無料 ...
RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプRME Quad Mic II 4チャンネルマイクプリ - 通販 - gofukuyasan.com
RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプAmazon | RME QuadMic, 4 channel analog Microphone pre amp by RME ...
RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプRME QuadMic II 4チャンネル モバイルマイクプリアンプ 海外最新 www ...
RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプRME QuadMic II 4チャンネル モバイルマイクプリアンプの通販 by のう ...
RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプRME Quad Mic II 4チャンネルマイクプリ - 通販 - solarenergysas.com.ar
RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプRME QuadMicⅡ-
RME QuadMic Ⅱ 4ch マイクプリアンプ

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru