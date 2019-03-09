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マーシャル　Marshall アンプ　MG30
商品番号 F12406496714
商品名

マーシャル　Marshall アンプ　MG30
ブランド名 マーシャル
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

8年ほど前に購入して屋外で1度だけ使用しました。それ以外は自宅で使用しておりました使用期間は2年ほどになります使わなくなったため出品いたします動作確認はできておりません
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