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- 【完動品】Fender Studio Valve G408CE / RF
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商品詳細
Fender「StudioValveDrive」「G408CE」アンプヘッド＆キャビネットのセットです。●商品状態●自然使用に伴う細かな傷は見られておりますが、使用に影響するようなダメージは見られておらず、比較的綺麗な状態を保てているかと思います。動作確認済。各エフェクトの変化良好で、目立つガリもなくコンディションは良好です。2ch方式を採用しており、クリーンチャンネルではフェンダーならではの温かいサウンド、真空管のドライブチャンネルでは激しめのロックンロールサウンドを楽しむことができます。また出力が高いため、立体感や音の厚みもほかの家庭用アンプとは桁違いです。小箱やバーなどでも十分使用できます。付属品は購入証明書、フットスイッチ、ケーブルが付属します。滅多に中古では出品されないお品ですので、是非この機会にお買い求めください。写真をよくご確認頂き、良品ではありますが、あくまで中古品である事はご理解の上ご購入ください。
http://narcologia.ru/goods/rouge674210.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic779637.html
http://narcologia.ru/goods/providence190594.html
【完動品】Fender Studio Valve G408CE / RF
【完動品】Fender Studio Valve G408CE / RF
【完動品】Fender Studio Valve G408CE / RF
【完動品】Fender Studio Valve G408CE / RF
【完動品】Fender Studio Valve G408CE / RF
【完動品】Fender Studio Valve G408CE / RF
【完動品】Fender Studio Valve G408CE / RF
【完動品】Fender Studio Valve G408CE / RF
【完動品】Fender Studio Valve G408CE / RF
【完動品】Fender Studio Valve G408CE / RF
【完動品】Fender Studio Valve G408CE / RF
【完動品】Fender Studio Valve G408CE / RF
【完動品】Fender Studio Valve G408CE / RF
http://narcologia.ru/goods/rouge674210.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic779637.html
http://narcologia.ru/goods/providence190594.html
【完動品】Fender Studio Valve G408CE / RF
【完動品】Fender Studio Valve G408CE / RF
【完動品】Fender Studio Valve G408CE / RF
【完動品】Fender Studio Valve G408CE / RF
【完動品】Fender Studio Valve G408CE / RF
【完動品】Fender Studio Valve G408CE / RF
【完動品】Fender Studio Valve G408CE / RF
【完動品】Fender Studio Valve G408CE / RF
【完動品】Fender Studio Valve G408CE / RF
【完動品】Fender Studio Valve G408CE / RF
【完動品】Fender Studio Valve G408CE / RF
【完動品】Fender Studio Valve G408CE / RF
【完動品】Fender Studio Valve G408CE / RF