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オランダ　デルフト？小碗　珍品　P31-1
商品番号 X16938548376
商品名

オランダ　デルフト？小碗　珍品　P31-1
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさは、７，５Dｘ４，５Hセンチ。作り、釉調、絵付けから古手のデルフト陶器と思います。状態は良いです。古く、綺麗です。
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