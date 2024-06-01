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- オランダ デルフト？小碗 珍品 P31-1
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商品詳細
大きさは、７，５Dｘ４，５Hセンチ。作り、釉調、絵付けから古手のデルフト陶器と思います。状態は良いです。古く、綺麗です。
http://narcologia.ru/goods/cryptographic510937.html
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