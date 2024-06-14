【極美品】最終値下げ ジャローダ UR ポケモンカード

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ポケモンカードジャローダURBW51ED054/050ポケモンカードゲームBWリューノブレードのパックに入っていたジャローダURです。昔当てたもので、かなり綺麗な状態で保存していました。美品をお探しの方にお譲りしたいと思ってます！素人目では特に目立つ傷等見当たらないかと思います。綺麗な状態かと思われます。写真を見て確認をお願いいたします。すり替え防止のため購入後の返品やクレーム等は対応しかねます。商品の状態については画像をご覧の上、ご検討・ご判断ください。神経質な方や完璧な品質を求める方は購入をご遠慮下さい。あくまで素人出品であることをご理解の上でのご購入をお願い致します。発送時はスリーブに入れ、折れや濡れの心配がないよう、厳重な梱包をさせて頂きます。値下げについてや追加の写真など、どんどんコメント下さい。※コメントは削除する場合がございます。#ポケモンカードゲーム#リューノブレード#ジャローダ#UR#美麗イラスト#人気希少品#高騰中