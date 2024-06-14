レジェンズ ソウルドール まとめ売り

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レジェンズの、金のチビシロン金の漫画版シロン、金のグリードー、その他です。全部で11個開封品です。経年劣化等による何かしかの汚れや、多少の傷等あると思います。神経質な方のご購入は、お控えお願い致します。#レジェンズ#チビシロン#ソウルドール