ピクミン　びっくらたまご　バスボール　5個セット　コンプリート

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商品詳細
1ケース購入し、その中の10個開けました。裏の商品番号にて計算し、子供２人一発でコンプリート×2したので、残り5個出品します。同様の商品番号識別では5種コンプリート予定ですが、あくまでもネットでの情報のため、100%ではないことをご了承出来る方のみお願いします。
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