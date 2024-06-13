★当時物★マジンガーＺ★アシュラ男爵★ソフビ★ポピー★ダイナミックプロ★

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商品詳細
昭和のレトロビンテージ当時物高さ12㎝かなり古い品ですので多少のスレなどあります古い品ですが状態はいいと思います 写真を良く見て判断して下さいませ
http://narcologia.ru/goods/injure834367.html
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