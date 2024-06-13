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★当時物★マジンガーＺ★アシュラ男爵★ソフビ★ポピー★ダイナミックプロ★
商品番号 K73878157045
商品名

★当時物★マジンガーＺ★アシュラ男爵★ソフビ★ポピー★ダイナミックプロ★
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 5,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昭和のレトロビンテージ当時物高さ12㎝かなり古い品ですので多少のスレなどあります古い品ですが状態はいいと思います　写真を良く見て判断して下さいませ
http://narcologia.ru/goods/injure834367.html
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